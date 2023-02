Spagna: ministra Rodriguez, Feijoo ha "normalizzato la corruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo di Alberto Núnez Feijóo, leader del Partito popolare, alla politica spagnola è quello di “normalizzare la corruzione”. Lo ha affermato la ministra delle Politiche territoriali e portavoce del governo, Isabel Rodríguez durante un evento elettorale a La Coruna. “È stato Feijóo il protagonista, che ha guidato l'ammutinamento del Pp un anno fa per coprire la corruzione” interna al partito, ha detto Rodríguez. “Questo è il contributo che Feijóo ha dato alla politica nazionale: normalizzare la corruzione”, ha affermato l’esponente del Partito socialista. Secondo la portavoce del governo, "la destra non ha alternative" per la Spagna e sa che l’opportunità "più praticabile" per governare è quella di "stringere la mano all'estrema destra" e ciò che può offrire al Paese è "tornare indietro", mentre ci sono sempre più cittadini spagnoli che vogliono "progresso" e "avanzamento". (Spm)