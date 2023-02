Usa: Zuckenberg lancia servizio di verifica account su abbonamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Meta, casa madre di Facebook e Instagram, lancerà un servizio di abbonamento a pagamento che consentirà agli utenti di verificare i propri account. Il servizio, ha annunciato l'amministratore delegato Marc Zuckenberg in un post su Facebook, si chiamerà "Meta Verified" e consentirà agli utenti di "verificare il proprio account con un ID governativo, ottenere un badge blu", oltre che ad ottenere una protezione aggiuntiva contro il plagio e "ottenere l'accesso diretto all'assistenza clienti". Il servizio partirà al momento in Australia e Nuova Zelanda ad un costo di 11,99 dollari al mese sul Web e di 14,99 su iOS. (Was)