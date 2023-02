Superbonus: Testa (Fd'I), governo intervenuto per fermare gestione folle conti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "ha nel suo spirito l'attenzione ai meno abbienti e alle aziende. La nostra linea politica coniuga infatti la difesa dei lavoratori e delle famiglie con la sostenibilità finanziaria dei conti pubblici. La revisione del reddito di cittadinanza e del superbonus, incluso il sisma bonus, va proprio in questa direzione". Lo dichiara Guerino Testa, deputato di Fratelli d'Italia, secondo cui queste due misure volute da Conte "se condivisibili nell'intento di sostenere i ceti più poveri e il settore dell'edilizia, non solo non hanno dato i risultati sperati, ma hanno finito per aumentare notevolmente il nostro debito pubblico e hanno dato vita a moltissime truffe per miliardi e miliardi di euro. Tutto questo è inaccettabile". Il governo Meloni "sta ponendo rimedio ai disastri dei precedenti governi intervenendo in misura sistemica affinché, da una parte, gli italiani non perdano quanto avevano in precedenza investito e dall'altra lo Stato non rischi di dover tagliare misure sociali a sostegno dei più poveri", conclude Testa. (Rin)