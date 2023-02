Business news: Colombia-Venezuela, Petro annuncia voli Satena a partire dal 3 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statale colombiana Satena opererà voli da e per il Venezuela a partire dal 3 marzo. Lo annuncia il presidente colombiano Gustavo Petro. “Adempiendo alla promessa di trasformare Satena in una compagnia aerea internazionale, a partire da venerdì 3 marzo entrano in funzione due rotte per il Venezuela. Prossimamente altre destinazioni in America Latina”, ha scritto Petro in un tweet. La riapertura dei collegamenti aerei tra i due Paesi sudamericani arriva nell'ambito del processo di riavvicinamento diplomatico avviato lo scorso novembre. (Res)