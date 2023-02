Usa-Cina: Tajani, da vedere come Pechino procederà per la risoluzione della guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di alto livello fra Cina e Stati Uniti avuto a margine della conferenza sulla Sicurezza di Monaco è di per sé una cosa positiva, ora sarà da vedere come Pechino intende muoversi nella sua proposta di risoluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a "Controcorrente" facendo riferimento all'incontro fra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il direttore dell’Ufficio della commissione centrale per gli Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi. "Le posizioni sono tuttavia rimaste invariate", ha commentato Tajani, osservando che "gli americani sono convinti che la Cina sostenga la Russia" mentre Pechino afferma di voler facilitare il dialogo.(Res)