Business news: Brasile, Petrobras, bando da 77,5 milioni di euro per finanziare progetti socio-ambientali

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha pubblicato un bando pubblico per il finanziamento di progetti socio-ambientali per un valore totale di 432 milioni di real (77,5 milioni di euro). Lo riferisce l'azienda specificando che la registrazione dei progetti sarà possibile fino all'11 aprile. I progetti saranno sottoposti a fasi di vaglio amministrativo e tecnico e di valutazione da parte di un comitato di selezione, composto da specialisti in tematiche socio-ambientali, autorità pubbliche e società civile. (Res)