Algeria: il presidente Tebboune stanzia un miliardo di dollari per lo sviluppo in Africa

- L'Algeria stanzierà un miliardo di dollari per finanziare progetti di sviluppo in Africa. Lo ha annunciato il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, al vertice dell'Unione africana ad Addis Abeba, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale “Aps”. "L'Algeria è convinta che la sicurezza e la stabilità in Africa siano legate allo sviluppo”, ha affermato il capo dello Stato algerino. In un discorso letto dal primo ministro, Aimene Benabderrahmane, Tebboune ha aggiunto: "Ho deciso di stanziare un miliardo di dollari all'Agenzia algerina per la cooperazione internazionale per la solidarietà e lo sviluppo”. La somma servirà a "finanziare progetti di sviluppo nei Paesi africani”, poiché "l'Algeria è convinta che la sicurezza e la stabilità in Africa siano legate allo sviluppo", ha precisato Tebboune. L'Agenzia algerina per la cooperazione internazionale per la solidarietà e lo sviluppo avvierà le procedure per l'esecuzione di questa iniziativa strategica in coordinamento con i Paesi africani che desiderano beneficiarne". (Ala)