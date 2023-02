Scozia: Starmer invita gli elettori dell'Snp a votare per i laboristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori del Partito nazionale scozzese (Snp) devono riporre la loro fiducia nei laboristi dopo le dimissioni di Nicola Sturgeon. Lo ha detto il leader laborista, Keir Starmer, nel suo intervento alla conferenza della sezione scozzese del partito a Edimburgo. Starmer ha detto che la strada per il successo elettorale "deve passare attraverso la Scozia", aggiungendo che intende essere un "primo ministro per il Regno Unito e non solo primo ministro del Regno Unito”. Starmer ha esortato i membri del partito a entrare in "contatto” con le “comunità locali" e parlare con quelle "persone che guardano alla politica con un paio di occhi nuovi e incerti su cosa riserva il futuro per la Scozia". “Parliamo loro con una sola voce: diciamo loro che sappiamo che la Scozia ha bisogno di cambiamento”, ha detto il leader laborista. (Rel)