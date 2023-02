Superbonus: Calenda, giusto chiedere soluzione ma dopo aver ammesso disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Non ho visto una parola di scuse sui circa 45 miliardi di buco, rispetto alle previsioni, generato dal Superbonus e da quello per le facciate". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, che aggiunge: "Giusto chiedere una soluzione per chi in buona fede ha iniziato i lavori confidando nella cessione, ma appena dopo aver ammesso il disastro compiuto". (Rin)