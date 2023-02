Polonia: premier Morawiecki, con Biden parleremo dell'aumento della presenza militare Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki discuterà con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden discuteranno della possibilità di aumentare la presenza delle truppe statunitensi nel Paese est europeo. È stato lo stesso Morawiecki ad affermarlo a "Face the Nation", trasmissione dell’emittente televisiva “Cbs”. "Stiamo discutendo con l'amministrazione del presidente Biden per rendere la loro presenza (militare) più permanente e aumentarla", ha detto Morawiecki. "Sono molto grato anche per l'invio di nuovi sistemi Patriot e altre armi e munizioni molto moderne perché anche questo è in una certa misura un proxy per la presenza di militari, ma ovviamente i due vanno in tandem", ha detto il premier polacco. Biden visiterà la Polonia dal 20 al 22 febbraio per celebrare il primo anniversario dell'invasione russa dell’Ucraina. (Vap)