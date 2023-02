© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene all'inaugurazione della nuova Sala Studio Euclide. Centro Euclide, via Flaminia Nuova 834-836, Roma (ore 10:30)- L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patané, parteciperà alla presentazione del report “Clean Cities Roma” e flashmob “Io non traffico”. Piazzale Appio, Roma (ore 11:30) (segue) (Rer)