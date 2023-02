Parma: Cavandoli (Lega): solidarietà a Meloni, ferma condanna minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena e ferma condanna delle minacce che un centro sociale di Parma, noto per le sue posizioni estremiste, ha rivolto all'indirizzo di Giorgia Meloni, alla quale esprimiamo la nostra solidarietà. Intollerabile che ci sia qualcuno - che tra l'altro utilizza spazi di proprietà pubblica - che esprima il suo dissenso diffondendo auguri di morte al presidente del consiglio dei ministri". Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli, che ricorda come il partito non tolleri "minacce e violenze di nessun genere, meno che mai da qualche oltranzista che con veline vergognose ci riporta indietro agli anni 70".(Com)