Milano: Sinistra Italiana, ferma condanna a svastica comparsa vicino al monumento al deportato al Parco Nord

- Sinistra Italiana Milano e i circoli di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso condannano fermamente quanto accaduto stamattina, quando una enorme svastica è comparsa in prossimità del Monumento al Deportato al Parco Nord. Lo comunica in una nota il partito, parlando di "una profanazione inaudita che ferisce i cittadini di Sesto, Cinisello, Bresso e Milano. Una provocazione alle città che nel Parco Nord hanno voluto dar vita a un luogo di memoria per non dimenticare la loro storia". Solo qualche giorno fa, ricorda poi la nota, la teca delle pietre di Dacau, sempre vicino al Monumento al Deportato, è stata presa a picconate e rovinata. In pratica è stata violata la memoria più sacra per il territorio del Nord Milano: quella della Resistenza e dei morti nei lager, il cui sacrificio ha permesso all'Italia repubblicana di vivere in libertà, dignità e democrazia.(Com)