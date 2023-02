Siria-Turchia: terremoto, Stati Uniti stanziano altri 50 milioni di dollari per gli aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende autorizzare 50 milioni di dollari in fondi d'emergenza per i rifugiati e l'assistenza alla migrazione (Erma) in risposta al terremoto devastante e senza precedenti che ha colpito la Turchia e la Siria lo scorso 6 febbraio. Lo riferisce una nota stampa del dipartimento di Stato. Intanto, gli Stati Uniti stanno fornendo 50 milioni di dollari in assistenza umanitaria attraverso il dipartimento di Stato e l'agenzia UsAid. In tal modo, sale a 185 milioni di dollari il valore dell'assistenza umanitaria totale degli Stati Uniti a sostegno delle vittime e dei danni provocati dal terremoto. Gli Stati Uniti sono orgogliosi di unirsi allo sforzo globale per aiutare la Turchia, un Paese amico, un partner e un alleato della Nato prezioso e di lunga data. (Res)