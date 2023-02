Grecia: Androulakis (Pasok), pronti ad alleanze post elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personalità in grado di esprimere il necessario cambiamento politico in Grecia e chiari impegni programmatici: sono queste le due condizioni poste dal leader del Movimento socialista panellenico (Pasok), Nikos Androulakis, per formare un governo di coalizione dopo le elezioni che si terranno quest’anno nel Paese ellenico. Androulakis, in un’intervista al quotidiano “Kathimerini”, ha dichiarato che il suo partito potrebbe valutare la partecipazione a un governo di coalizione solo il risultato alle urne sarà positivo e il Pasok potrà inserire le priorità che presenterà in campagna elettorale anche nel programma del nuovo esecutivo. La Grecia non “può voltare pagina” se il premier Kyriakos Mitsotakis e il leader di Syriza, all’opposizione, Alexis Tsipras, resteranno protagonisti della scena politica, ha detto Androulakis. Il leader del Pasok ha inoltre puntato il dito contro il primo ministro per lo “scandalo intercettazioni” che ha coinvolto giornalisti e politici. D’altro canto, Androulakis accusa il leader di Syriza di “polarizzare” la società ellenica. (Gra)