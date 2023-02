Francia: ministra Sport, imparata "lezione" dalla scorsa finale di Champions League

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha imparato la "lezione" dopo il caos avvenuto a Parigi in occasione della finale di Champions League. Lo ha detto la ministra dello Sport francese, Amelie Oudea-Castera, citata dalla stampa di Parigi. La Uefa, l’associazione calcistica europea, ha indicato le autorità francesi come principali responsabili del caos avvenuto prima della finale. La partita, svoltasi il 28 maggio scorso allo Stade de France di Parigi, è stata offuscata da un ritardo di 37 minuti del calcio d'inizio causato dalle difficoltà riscontrate dai tifosi per accedere allo stadio. Alcune persone hanno lamentato, inoltre, la reazione esagerata della polizia che ha lanciato dei gas lacrimogeni contro migliaia di sostenitori bloccati dalle recinzioni metalliche disposte per incanalare il flusso di tifosi verso lo stadio. (Frp)