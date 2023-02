Superbonus: Brancaccio (Ance), aver bloccato tutto ci lascia perplessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Aver bloccato tutto senza risolvere il passato e senza un futuro ci lascia perplessi, però lunedì nel parleremo”. Lo ha affermato il presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Federica Brancaccio, che intervenendo a “In mezz’ora in più” su Rai3 ha parlato dello stop voluto dal governo alla cessione dei crediti. "Andava fatta una misura sostenibile per cittadini, imprese e bilancio dello Stato ma con degli obiettivi”, ha aggiunto parlando di una misura “di lungo periodo, strutturale” ma anche capace di “risolvere il dramma socio economico che si sta generando per questi miliardi di crediti incagliati”. (Rin)