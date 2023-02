Grecia: ministro Protezione cittadini, acceleriamo lavori recinzione lungo fiume Evros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco sta accelerando la costruzione della recinzione lungo il fiume Evros, confine naturale con la Turchia. Lo ha affermato il ministro della Protezione dei cittadini, Takis Theodorikakos, in un'intervista all’emittente “Skai”. Secondo Theodorikakos, nei prossimi dieci mesi verranno realizzati ulteriori 35 chilometri della recinzione, in quanto il contraente è già stato selezionato e si attende l'approvazione della Corte dei conti per avviare il progetto. Il costo dei lavori ammonterà a 100 milioni di euro e sarà coperto dal bilancio greco, ma come ha affermato Theodorikakos, i paesi dell'Ue "devono capire che i confini dell'Evros non sono solo confini della Grecia ma anche dell'Europa con la Turchia", esprimendo allo stesso tempo ottimismo sul fatto che almeno alcuni Paesi contribuiranno a coprire i costi. I confini della Grecia sono inaccessibili "soprattutto dall'Evros", ha detto il ministro, rilevando che i devastanti terremoti in Turchia possono aumentare il flusso migratorio verso l'Europa.(Gra)