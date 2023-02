Superbonus: Brancaccio (Ance), chiederemo a governo di sbloccare crediti pregressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Domani, nel corso dell’incontro con il governo sul Superbonus, faremo delle proposte per sbloccare i crediti pregressi”. A dirlo è stato il presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Federica Brancaccio, intervenendo a “In mezz’ora in più” su Rai3. “Chiederemo di liberare i crediti incagliati e di prendersi un tempo per elaborare una misura sostenibile per le casse dello Stato. Abbiamo proposto, per il pregresso, di poter utilizzare gli F24 ed incentivare le partecipate all’acquisto dei crediti incagliati”, ha aggiunto. (Rin)