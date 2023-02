Agroalimentare: Salvini, impegno è difendere italianità da interessi delle multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "L'impegno è quello di difendere la vostra identità e la nostra italianità dagli interessi miliardari delle multinazionali che evidentemente, non avendo la nostra fortuna, cercano di inventarsi altro in laboratorio". Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla settima edizione dei Campionati della Cucina Italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi e in corso a Rimini. "Ci sono multinazionali che investono miliardi di euro in ricerca chimica, perché quando ci sono fabbriche che producono finto latte da processi sintetici e da fermentazione senza vacche, non si parla di agroalimentare ma di chimica. Quindi - ha aggiunto Salvini - ci sono interessi, legittimi, di multinazionali straniere che vogliono portare in tavola e nei supermercati prodotti che non sono i miei. In una Europa libera se tu vuoi mangiare grilli, carne sintetica o formaggio senza latte, fallo ma basta che non si inventino strumenti come il Nutriscore per trovare una pseudo copertura scientifica e per dire che la dieta mediterranea fa male. Questo vale per le direttive sulle case, per direttive che mettono fuori legge le auto a benzina e diesel perchè non siamo solo consumatori, numeri, merci o business". (segue) (Rin)