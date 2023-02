Agroalimentare: Salvini, impegno è difendere italianità da interessi delle multinazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro poi ha proseguito: "La logistica è fondamentale, sbloccare cantieri significa avere porti e aeroporti, scali ferroviari in grado di trasportare merci velocemente e fare concorrenza con altri Paesi. Il sistema agricolo senza un sistema infrastrutturale è monco e da questo punto di vista ce la metterò tutta. Voi - ha detto Salvini rivolgendosi a Rocco Pozzulo e Alessandro Circiello, rispettivamente presidente e responsabile media & public affairs della Federcuochi - siete difensori di un modo di vivere, di lavorare, di salute, bellezza e ricchezza; quindi, contate su di me anche in terra europea perché il progresso va accompagnato non dimenticandosi chi siamo e da dove veniamo. Perchè il futuro senza presente, senza tradizione, senza la nostra forza, varietà e ricchezza - ha concluso - è niente". (Rin)