Ucraina: ministro Difesa britannico, Occidente colto di sorpresa dalla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Occidente è stato colto “un po’ di sorpresa” dalla guerra mossa contro l’Ucraina dalla Russia. È quanto affermato dal ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, durante un’intervista che ha rilasciato all’emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, l’esponente del governo di Londra ha motivato i ritardi nella fornitura di auguri militari, in particolare carri armati, all’ex repubblica sovietica da parte dei Paesi occidentali. In merito al trasferimento di caccia britannici all’Ucraina, Wallace ha evidenziato come “sarebbe molto ottimista credere che si arriverà a consegne nei prossimi mesi”. Gli aerei da combattimento necessitano, infatti, di squadre di tecnici di supporto e, come affermato da Wallace, “nessun governo occidentale invierà truppe in Ucraina” a tal fine. (Geb)