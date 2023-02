Libia: missione Eubam consegna attrezzature mediche a guardie di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia, Natalina Cea, ha consegnato oggi attrezzature mediche di primo soccorso di alta qualità alle guardie di frontiera libiche per integrare il materiale fornito dalla missione per migliorare la capacità operativa delle guardie di frontiera in contesti difficili. Durante una riunione con i dirigenti delle guardie di frontiera, Cea ha discusso delle prospettive di una futura cooperazione congiunta in materia di sicurezza e sorveglianza delle frontiere.(Lit)