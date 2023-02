Congo-Kinshasa: Comunità dell'Africa orientale dispone "dispiegamento totale" della forza congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei Paesi membri della Comunità dell'Africa orientale (Eac) hanno disposto il dispiegamento totale della forza congiunta schierata nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) per sostenere le autorità locali nella lotta contro i gruppi armati. Lo hanno deciso durante il "Mini vertice sulla pace e la sicurezza nell'est della Repubblica democratica del Congo" tenuto ad Addis Abeba a margine del vertice dell'Unione africana, rinnovando inoltre le richieste di cessazione delle ostilità - "in particolare gli attacchi degli M23 (Movimento ribelle 23 marzo) contro le Fardc (forze armate congolesi) e Monusco (missione Onu in Rdc)" -, il disarmo degli M23, il rimpatrio degli sfollati e dei rifugiati congolesi che vivono in Ruanda. Principale obiettivo del mini summit - si legge nella nota congiunta pubblicata al termine - era di valutare l'attuazione delle risoluzioni prese a Luanda in occasione del precedente vertice di Luanda, tenuto il 23 novembre, della riunione di alto livello tenuta a Washington il 12 dicembre a margine del vertice Usa-Africa, del vertice straordinario Eac a Bujumbura (4 febbraio), e "soprattutto di decidere delle correzioni indispensabili per assicurarne la piena esecuzione". (segue) (Res)