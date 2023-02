Congo-Kinshasa: Comunità dell'Africa orientale dispone "dispiegamento totale" della forza congiunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il blocco regionale "si trattava inoltre di armonizzare e coordinare il processo (di pace) di Luanda e Nairobi", avviati per facilitare la risoluzione del conflitto nell'est congolese e fra Rdc e Ruanda. Al mini summit hanno partecipato i presidenti di Rdc, Ruanda, Kenya, Tanzania - Felix Tshisekedi, Paul Kagame, William Ruto e Samia Suluhu Hassan - e i vicpresidenti di Uganda e Sud Sudan - Jessica Rose Alupo Epel e Hussain Abdelbagi Akol - in rappresentanza dei rispettivi presidenti, Yoweri Museveni e Salva Kiir. Presenti anche il segretario esecutivo della Conferenza internazionale della regione dei Grandi laghi, Joao Samuel Caholo, il segretario generale della Comunità dell'Africa orientale (Eac) Peter Mathuki, ed altri alti funzionari fra cui il comandante della Forza regionale Eac, Jeff Nyangah. (Res)