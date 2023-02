Ucraina: Blinken ammette colloqui con Musk su uso di Starlink nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti "ha avuto colloqui" con la direzione di Starlink, la società di Elon Musk specializzata nella copertura internet via satellite, sull'uso del servizio in Ucraina. Lo ha ammesso il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un'intervista rilasciata al programma Meet the Press di "Nbc News". Rispondendo alla domanda del giornalista se gli Usa avessero chiesto a Musk di non limitare l'uso di Starlink da parte dell'esercito ucraino, Blinken ha dichiarato: " Beh, non posso condividere alcuna conversazione che abbiamo avuto se non per dire che abbiamo avuto conversazioni". Di recente SpaceX ha affermato di aver adottato misure per impedire all'esercito ucraino di utilizzare il servizio Starlink dell'azienda per controllare i droni nella regione nel quadro della guerra in corso con la Russia. Secondo Musk, Mosca ha tentato di bloccare i segnali di Starlink nella regione, aggiungendo che SpaceX ha risposto rafforzando il software del servizio.(Was)