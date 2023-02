Siria: ministro Esteri esorta condanna dell'aggressione israeliana a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faysal Mikdad, ha chiesto una condanna urgente dell'aggressione israeliana, al fine di dissuadere Israele dall'uccidere civili e violare la sovranità degli Stati. Durante un incontro con ambasciatori e capi delle missioni diplomatiche accreditate in Siria, il ministro degli Esteri ha definito il bombardamento che ieri sera ha colpito Damasco "un crimine contro l'umanità, osservando che la Siria sta correndo contro il tempo per affrontare le conseguenze catastrofiche del devastante terremoto". "Il fallimento della comunità internazionale nel fermare gli atti criminali di Israele lo incoraggerà a commettere ulteriori crimini", ha aggiunto il ministro. Per Mikdad, "la continuazione dei brutali attacchi israeliani e dei crimini contro il popolo palestinese e siriano costituisce un'esplicita minaccia alla pace e alla sicurezza nella regione". Quindici persone, fra cui dei civili, sono state uccise in un attacco attribuito alle forze israeliane contro un edificio residenziale a Damasco, secondo quanto ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Il ministero della Difesa siriano, in precedenza, aveva riportato un bilancio provvisorio di cinque vittime, "fra cui un militare", e 15 feriti di cui "alcuni in condizioni critiche". Secondo l'Osservatorio, l'attacco ha colpito un edificio vicino a un centro culturale iraniano, nel quartiere della capitale siriana di Kafr Sousa dove hanno sede anche i servizi di intelligence e risiedono i vertici delle agenzie di sicurezza. Israele non ha commentato l'episodio. (Res)