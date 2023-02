Usa: un morto e 11 feriti in due sparatorie a Memphis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta e 11 altre sono rimaste ferite in due sparatorie avvenute oggi a Memphis, città del Tennessee, che gli agenti ritengono collegate. Lo ha fatto sapere il dipartimento di polizia della città, spiegando che gli agenti sono arrivati intorno all'una di notte sul luogo della prima sparatoria, dove due feriti sono stati portati in ospedale in condizioni critiche. Altre cinque vittime di sparatorie sono state portate negli ospedali della zona con un veicolo privato in condizioni non critiche, ha detto la polizia. Sul secondo luogo del delitto è stato trovato un uomo morto e altre tre persone ferite in modo grave, che sono state ricoverate. La polizia afferma di ritenere che le due scene siano collegate, ma nessun sospetto è stato arrestato. (Was)