Arabia Saudita: ministro Esteri incontra Ad Leonardo a Monaco

- Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, principe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ha incontrato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco in Germania. Lo riferisce oggi il quotidiano saudita "Al Riyadh". Le parti hanno esaminato l'importante ruolo della stabilità e della sicurezza nel sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la prosperità dei popoli, sottolineando l'importanza dei partenariati tra il settore pubblico e quello privato in questo senso. Inoltre, le parti hanno anche discusso dello sviluppo a cui l'Arabia Saudita sta assistendo nella localizzazione dei settori della sicurezza e della difesa e dell'esplorazione dello spazio alla luce del programma di riforme "Vision 2030" e delle ampie opportunità d'investimento che offre agli investitori locali e stranieri in vari settori. (Res)