Ucraina: Tajani, saremo soddisfatti se Cina sarà protagonista di pace

- Se la Cina può essere una protagonista di pace in Ucraina “ne saremo soddisfatti”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa italiana al termine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “La Cina è un nostro competitor ma anche un interlocutore”, ha ricordato. “Chiediamo alla Cina, come avvenuto durante gli incontri con il capo della diplomazia Wang Yi, di essere parte del progetto di pace per spingere la Russia per fare un passo indietro”, ha detto Tajani. “Valuteremo i contenuti della proposta cinese. Intanto ce ne sarà una dei Paesi occidentali all’Assemblea generale dell’Onu”, ha aggiunto. (Geb)