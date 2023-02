Cultura: Mollicone (Fd’I), reso omaggio a Scaparro, maestro teatro italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho reso omaggio a “un grande maestro del teatro italiano, Maurizio Scaparro, sia come presidente della commissione Cultura, portando gli onori della Camera in rappresentanza ufficiale, sia personalmente per averlo conosciuto e avere avviato una preziosa collaborazione quando era presidente della commissione Cultura di Roma Capitale”. Così il presidente della commissione Cultura, deputato Fd’I, Federico Mollicone. “La sua genialità e sensibilità artistica rimarranno per sempre grazie alle opere teatrali, cinematografiche e ai festival che ha ideato, creato, rappresentato e diretto", aggiunge Scaparro. (Rin)