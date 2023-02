Usa-Cina: Tajani, non c'è discussione, l'Italia è partner di Washington e membro della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono dubbi" sul collocamento dell'Italia nello scenario internazionale: "siamo alleati degli Stati Uniti e un Paese membro della Nato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa italiana al termine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "L'ho detto in più occasioni e non c'è neanche da porre la questione. Come detto nel mio intervento alla conferenza, osserviamo la situazione in corso nell'area dell'Indo-Pacifico, anche in merito alla situazione di Taiwan, per cui siamo a favore del mantenimento dello status quo", ha detto Tajani. (Geb)