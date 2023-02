© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dell’immigrazione va affrontato a monte, dialogando con i Paesi dell’Africa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa italiana al termine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Stiamo lavorando per la stabilità della Libia e monitoriamo la situazione in atto in Tunisia, nell’auspicio che possa risolversi rapidamente”, ha detto il ministro. (Geb)