Milano: Roggiani (Pd), fascisti rialzano la testa perché si sentono legittimati, governo condanni

- “Prima a Roma, ieri a Firenze, oggi a Milano. E domani dove? I fascisti hanno rialzato la testa e lo stanno facendo non solo di notte ma anche, sentendosi del tutto legittimati nelle loro azioni squadriste, in pieno giorno. Forse si sentono legittimati proprio da chi, al posto di difendere e rappresentare le Istituzioni e i valori antifascisti e democratici contenuti all’interno della nostra Costituzione, vanta di avere busti di Mussolini in casa, da chi considera Mussolini, e riporto, “un buon politico”, da chi usa un linguaggio violento, xenofobo e pieno di odio. La destra al governo condanni in modo intransigente, senza tentennamenti, quello che sta accadendo nel Paese”. Lo dichiara la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani. “A nome della comunità delle democratiche e dei democratici milanesi ci uniamo alla ferma condanna dell’Anpi per la vergognosa, sfrontata e indegna provocazione fascista comparsa questa mattina al Parco Nord di Milano - aggiunge -. Una svastica, composta da pali della recinzione, lì dove c’è il Monumento al Deportato. Manteniamo alta, altissima, l’attenzione sulle libertà e sui diritti”, conclude. (Com)