Russia: leader ceceno Kadyrov, un giorno creerò la mia compagnia paramilitare

- Ramzan Kadyrov, il leader della regione russa della Cecenia, pianifica di creare la sua compagnia paramilitare privata simile al gruppo Wagner di Evgenij Prigozhin. In un post su Telegram, Kadyrov ha affermato che Wagner, che ha combattuto a fianco delle truppe russe in Ucraina, ha ottenuto "risultati impressionanti" e ha affermato che le compagnie paramilitari private sono una necessità. "Quando il mio lavoro al servizio dello Stato sarà completato, ho seriamente in programma di competere con il nostro caro fratello Evgenij Prigozhin e creare una compagnia paramilitare privata. Penso che funzionerà", ha detto Kadyrov. (Rum)