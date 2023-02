Superbonus: Gasparri (FI), tutelare famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Sono certo che il governo integrerà il decreto e non impedirà il confronto in Parlamento. Ha già aperto al dialogo in tal senso. Famiglie e imprese vanno tutelate. Ma attenzione: noi stiamo solo rimediando ai disastri creati dal Partito democratico e dal Movimento 5 stelle". Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervistato da Repubblica, concorda sulla necessita' di intervenire sul Superbonus. "Il governo doveva intervenire per salvare i conti e il decreto varato dal Consiglio dei ministri va in questa direzione. Ma - chiarisce - occorre garantire chi ha avviato il superbonus ed è nel guado. Auspichiamo che si possano attivare dei meccanismi per continuare la cessione dei crediti dei lavori già avviati tutelando al massimo imprese e famiglie" spiega Gasparri. Di fronte a un incendio, continua, il governo "aveva l'obbligo di prendere l'estintore e spegnerlo. Detto questo, sulla fiducia, non mettiamo il carro davanti ai buoi, non penso ci sarà alcuna fiducia e adesso avremo 60 giorni in parlamento per fare le modifiche opportune. Sono certo che il governo ha tutta la volontà di fare delle modifiche e semmai dovesse mettere la fiducia la metterà su un testo rivisto dalle commissioni in Parlamento", conclude. (Rin)