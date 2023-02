Superbonus: Cgil Lazio, a rischio 30 mila posti di lavoro, pronti allo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentamila lavoratrici e lavoratori del Lazio "sono a rischio per la scelta del governo di bloccare la cessione del credito e lo sconto in fattura dei bonus legati alle opere di ristrutturazione di edifici privati e pubblici". Lo dichiarano, in una nota, la Cgil e la Fp Cgil di Roma e del Lazio. "Seppur con delle criticità che la Cgil nazionale ha da subito evidenziato e chiesto di modificare - continua la nota - va riconosciuto che sono stati interventi capaci di trainare la ripresa dell'economia regionale e nazionale messa a dura prova dall'emergenza sanitaria. Nel Lazio negli ultimi due anni - spiegano Cgil e Fp Cgil - i cantieri hanno contribuito a formare il 22 per cento della crescita del Pil rispetto al 2021, generato 250 milioni di euro di massa salariale, creato occupazione di qualità con l'80 per cento dei contratti a tempo indeterminato e full time, in contrasto con la precarietà del mercato del lavoro regionale, prodotto un valore complessivo di oltre 5 miliardi di euro per i progetti ammessi a detrazione, quasi il 50 per cento riguarda i condomini". (segue) (Com)