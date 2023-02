Cuba-Vaticano: cardinale Stella chiede di rilasciare manifestanti agli arresti dal 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Beniamino Stella ha chiesto al governo di Cuba di rilasciare i manifestanti arrestati a luglio del 2021 ed ancora in carcere. “Il Papa desidera molto che ci sia una risposta positiva, amnistia, clemenza – comunque la si chiami è secondario – ma è importante che i giovani che hanno espresso il loro pensiero in questo modo possano tornare a casa”, ha detto il cardinale in visita a Cuba. Stella ha pronunciato le sue parole uscendo dall'Università dell'Avana, dove ha partecipato alle commemorazioni del 25mo anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II a Cuba. Il cardinale, già nunzio apostolico a Cuba al tempo della visita di Giovanni Paolo II, ha trascorso 18 giorni nel Paese come inviato di Papa Francesco. (Mec)