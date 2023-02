Agroalimentare: Coldiretti, Italia batte Francia in sfida internazionale formaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma l’Italia purtroppo vince anche nelle falsificazioni con Grana Padano e Parmigiano Reggiano che sono i formaggi più imitati nel mondo. Ma copiati – evidenzia Coldiretti - sono anche il Pecorino, l’Asiago e il Gorgonzola. Un problema – continua Coldiretti - che riguarda anche la Francia che deve proteggere, tra gli altri, il Brie e il Camembert. Italia e Francia sono i due Paesi Europei con la maggiore tradizione culinaria e si contendono primati nell’agricoltura e nell’alimentare con il Belpaese che vince però per valore aggiunto agricolo, numero di prodotti DOP/IGP riconosciuti dall’Unione Europea, 316 denominazioni (dop/Igp) contro le 260 dei cugini d’oltralpe, per numero di imprese biologiche e per quantità di vino prodotto. Una ricchezza enogastronomica che – conclude Coldiretti - vince all’estero un po’ su tutti i fronti considerato il record storico delle esportazioni alimentari made in Italy che hanno raggiunto i 60,7 miliardi di euro nel 2022 con una crescita del +17 per cento rispetto all’anno precedente trainata dai prodotti simbolo della dieta mediterranea. (segue) (Com)