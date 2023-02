Turchia: terremoto, sospese quasi ovunque le richerce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state interrotte nella maggior parte della regione colpita dal terremoto, nel sud-est della Turchia, le operazioni di ricerca e salvataggio. Lo ha dichiarato Yunus Sezer, capo della presidenza per la gestione dei disastri e delle emergenze della Turchia, aggiungendo che almeno 40.689 persone sono morte a seguito dei terremoti di magnitudo 7,7 e 7,6 che hanno scosso il sud del Paese il 6 febbraio. Due settimane fa due terremoti hanno colpito Kahramanmaras, nel sud della Turchia, provocando scosse e vittime anche nelle province limitrofe di Hatay, Adiyaman, Gaziantep, Şanliurfa, Diyarbakir, Adana, Malatya, Osmaniye e Kilis. Ggli sforzi di salvataggio sono ancora in corso in circa 200 edifici ad Hatay e in 19 edifici a Kahramanmaras. (Res)