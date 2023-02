Ue-America latina: Tajani al Consiglio Affari esteri, stasera incontro ministeriale su vertice Celac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani è in missione a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, e per l'occasione parteciperà stasera a una riunione organizzata dai ministri degli Esteri di Spagna e Portogallo per discutere di relazioni con i Paesi dell’America latina e dei Caraibi in vista del Vertice Ue-Celac previsto per luglio prossimo. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Il Consiglio degli Affari Esteri si aprirà il 20 mattina con una discussione con il dissidente russo Garry Kasparov. A seguire, il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e a un colloquio informale con il Ministro degli Affari Esteri ucraino Dmytro Kuleba. (segue) (Res)