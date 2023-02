Ue-America latina: Tajani al Consiglio Affari esteri, stasera incontro ministeriale su vertice Celac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 27 ministri discuteranno quindi di Afghanistan e avranno un confronto informale sul tema con la vicesegretaria generale delle Nazioni Unite e presidente del gruppo per lo sviluppo sostenibile Amina Mohammed, in videoconferenza. Successivamente, i ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla diplomazia climatica ed energetica, e sui principali temi dell’attualità internazionale. Tajani avrà infine un colloquio bilaterale con il vicepremier e ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea moldavo Nicu Popescu, che sarà presente a Bruxelles per partecipare ad una colazione di lavoro con i 27. (Res)