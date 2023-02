Superbonus: FI chiede tavolo maggioranza per confronto su modifiche decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per risolvere velocemente e in modo spedito il tema dei miglioramenti da apportare al decreto Superbonus "chiediamo che sia istituito un tavolo dove siedano i capigruppo di maggioranza prima che il provvedimento venga posto all'attenzione della commissione". Lo chiedono i presidenti dei gruppi di Forza Italia al Senato e alla Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. "Si potrebbe così ovviare - proseguono - allo scarsissimo tempo dato ai partiti di maggioranza, e agli stessi ministri, per valutare e emendare il provvedimento prima del Consiglio dei ministri che lo ha varato. In appena mezz'ora, Forza Italia è comunque riuscita ad apportare due importanti modifiche. La prima riguarda la responsabilità solidale degli istituti di credito, che grazie a noi saranno chiamati a rispondere solo per il loro eventuale dolo e non anche per quello di chi ha effettuato i lavori". (segue) (Rin)