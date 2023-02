Malesia: un orango interrompe il punto stampa del presidente tedesco Steinmeier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha dovuto interrompere una dichiarazione ai giornalisti in Malesia durante la quale stava riassumendo il suo tour nel Sud-est asiatico a causa di un orango. Mentre Steinmeier stava parlando, infatti, alcuni operatori addetti al controllo della fauna selvatica del Semenggoh Wildlife Center lo hanno invitato a interrompere le dichiarazioni e spostarsi a distanza di sicurezza quando Edwin, uno dei più grandi esemplari di orango presenti nel parco situato nella parte malese dell'isola del Borneo, ha iniziato a dirigersi verso di lui. "Questa è la prima volta che incontro questa specie, anche se il materiale genetico dovrebbe essere molto simile al nostro", ha detto Steinmeier quando ha ripreso le sue dichiarazioni alla stampa al termine dell’inconveniente. Il presidente tedesco, tuttavia, ha detto di non essersi sentito in pericolo. "Il personale che conosce meglio gli animali e il loro comportamento ci ha comunque consigliato di evitare lo scontro", ha detto Steinmeier sorridendo.(Geb)