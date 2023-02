Italia-Iraq: presidente curdo Barzani, "vogliamo espandere le relazioni di Erbil con Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo regionale del Kurdistan iracheno vuole ampliare ulteriormente le aree di relazione e cooperazione con l'Italia. Lo ha dichiarato il presidente della regione del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, durante l'incontro a Monaco con il titolare della Farnesina, antonio Tajani. Barzani ha indicato "tutte le agevolazioni e il sostegno agli investimenti italiani" nella regione del Kurdistan, si legge in una dichiarazione della presidenza di Erbil. Le parti hanno sottolineato la volontà di promuovere le relazioni italiane con l'Iraq e con la regione del Kurdistan, prosegue la nota. Barzani ha anche espresso la sua gratitudine per tutto il sostegno e l'assistenza dell'Italia all'Iraq e alla regione del Kurdistan. Barzani e Tajani hanno anche discusso degli ultimi sviluppi della lotta allo Stato islamico, della crisi energetica in Europa e della situazione in Medio Oriente. (Res)