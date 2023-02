Ue: Tajani in missione a Bruxelles per Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani è in missione a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Tajani parteciperà questa sera a una riunione organizzata dai ministri degli Esteri di Spagna e Portogallo per discutere di relazioni con i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi in vista del Vertice Ue-Celac previsto per luglio prossimo. Il Consiglio degli Affari Esteri si aprirà il 20 mattina con una discussione con il dissidente russo Garry Kasparov. A seguire, il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. I 27 Ministri discuteranno quindi di Afghanistan e avranno un confronto informale sul tema con la vice segretaria generale delle Nazioni Unite e presidente del gruppo per lo sviluppo sostenibile Amina Mohammed, in videoconferenza. Successivamente, i ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla diplomazia climatica ed energetica, e sui principali temi dell’attualità internazionale. Il vicepresidente Tajani avrà infine un colloquio bilaterale con il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e dell'Integrazione europea moldavo Nicu Popescu, che sarà presente a Bruxelles per partecipare ad una colazione di lavoro con i 27.(Res)