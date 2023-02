Imprese: cresce fatturato industria calzaturiera nel 2022, con 14,49 miliardi ritorna a livelli pre-covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i dati di preconsuntivo spicca il nuovo record stabilito dall'export (10,48 miliardi nei primi 10 mesi, più 23,5 per cento, già superiore al valore dell'intero 2021), con un prezzo medio al paio che ha raggiunto i 57,26 euro. Un risultato su cui hanno rivestito un ruolo determinante le performance messe a segno dai brand internazionali del lusso, per i quali molte aziende italiane operano da terzista. Tra i mercati, risultati premianti nella UE. Incrementi ben oltre la media in Nord America e Medio Oriente, più 55 per cento. Bene, nonostante risultati altalenanti durante l'anno condizionati dai lockdown, anche la Cina, più 41 per cento in valore, ma soprattutto per l'alto di gamma. La guerra fa crollare le vendite in Russia, meno 26 per cento, e in Ucraina, meno 59 per cento. Tra le tipologie, le scarpe in pelle, tipiche della tradizione made in Italy, sono le uniche che ancora presentano un divario in volume sul 2019. Sul versante interno, gli acquisti delle famiglie hanno evidenziato variazioni contenute ma comunque positive. (segue) (Com)