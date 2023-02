Imprese: cresce fatturato industria calzaturiera nel 2022, con 14,49 miliardi ritorna a livelli pre-covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripartenza dei flussi turistici in ingresso ha inoltre riavviato lo shopping degli stranieri, seppur notevolmente penalizzato dal crollo degli arrivi russi, in aggiunta a quelli cinesi. Di questo progressivo consolidamento nei livelli di domanda si è giovata la produzione nazionale, salita a 162 milioni di paia, più 8,9 per cento sul 2021 ma ancora lontana dai 179 milioni del 2019; come pure l'occupazione, che ha registrato una prima inversione di tendenza, accompagnata da una forte riduzione delle ore di cassa integrazione guadagni autorizzata. I livelli occupazionali hanno registrato nel 2022 un rimbalzo, dopo la significativa contrazione di fine 2020 e l'ulteriore meno 1,8 per cento del consuntivo 2021, con il recupero di 1.750 addetti, pari a più 2,5 per cento, su dicembre 2021 (sono risaliti a 72.336). Un'inversione incoraggiante ma assolutamente insufficiente, comunque, a ripianare anche le sole perdite del biennio antecedente. Il lungo ed eccezionale periodo di crisi ha invece inasprito il processo di selezione tra le aziende, facendo scendere a 3.765 unità i calzaturifici attivi, con un saldo negativo di 216 unità a confronto con dicembre 2021: l'arretramento più pesante da un decennio a questa parte. (Com)