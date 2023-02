Medio Oriente: Jadou (ministero Esteri palestinese), momento cruciale per salvare la soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale momento “è cruciale per salvare la soluzione a due Stati” e risolvere il conflitto israelo-palestinese. Lo ha detto Amal Jadou, assistente del ministro per gli Affari Europei presso il dicastero degli Esteri, in occasione della conferenza di Monaco sulla sicurezza. “La situazione è molto pericolosa. Abbiamo dei coloni (negli insediamenti ebraici in Cisgiordania) con le armi - ha proseguito -. I giovani palestinesi non vedono un futuro o un orizzonte”. Jadou ha affermato: “Vogliamo la fine dell’occupazione delle nostre vite. Vogliamo l’attuazione del diritto internazionale. Oggi non c’è un partner in Israele”. Nel corso dello stesso panel è intervenuto anche il sottosegretario agli Affari politici del Bahrain, Abdulla Bin Ahmed al Khalifa, affermando che Manama “farà quello che è nelle sue capacità per creare uno Stato palestinese indipendente”. “Siamo incoraggiati da quello che hanno prodotto gli Accordi di Abramo. La normalizzazione delle relazioni con Israele non significa aver abbandonato la questione palestinese”, ha proseguito. (Res)