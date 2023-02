Superbonus: Bonelli (Avs), le bugie del governo del “no” che mette in ginocchio famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentono Giorgetti e gli esponenti del governo Meloni che tentano di spiegare che annullare il superbonus è misura necessaria per avere più risorse sociali da investire, “è una menzogna perché loro vogliono conservare risorse per portare avanti la flat tax che farà risparmiare soldi ai ricchi, come sempre, togliendoli dalle tasche dei poveri”. Lo dichiara in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "La questione del superbonus deve essere affrontata immediatamente, ci sono un milione di famiglie in difficoltà in Italia a causa della sospensione del credito. Questo dimostra ancora una volta che le promesse elettorali di Giorgia Meloni nei confronti delle famiglie e degli italiani meno abbienti erano solo bugie elettorali e dimostra ancora di guidare il governo del 'no' a modernizzazione e innovazione”. Anche perché “se il problema fosse quello delle risorse, non si capisce per quale motivo il governo non abbia come primo atto prelevato i 50 miliardi di extra profitti dalle grandi compagnie energetiche. Risorse che potevano servire per salvare il superbonus per le famiglie e le imprese italiane che ora sono in difficoltà, ma anche per i 130.000 lavoratori del settore edilizio che rischiano il lavoro”, sottolinea Bonelli, che conclude: “Ancora una volta emerge la natura di questo governo che è debole con i ricchi e forte con i poveri. Per questo noi continuiamo a chiedere immediatamente che la presidente Meloni riferisca in Parlamento sullo stop al Superbonus”. (Rin)